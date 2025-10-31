Домашний арест и электронный браслет: суд избрал меру пресечения Труханову, — СМИ

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова отправили под круглосуточный домашний арест с обязанностью носить электронный браслет. Вместе с ним под подозрением находятся еще восемь человек по делу о служебной халатности, которая привела к гибели людей во время непогоды 30 сентября.

Как сообщает издание РБК-Украина, суд постановил применить к Труханову и другим подозреваемым круглосуточный домашний арест. Кроме того, бывший городской голова должен постоянно носить электронный браслет для контроля за его местонахождением.

Следствие инкриминирует фигурантам дела служебную халатность, которая, по данным правоохранителей, стала причиной гибели нескольких человек во время сильных осадков и стихийного бедствия в Одессе 30 сентября.

Кроме этого, в настоящее время отсутствуют официальные подтверждения о прекращении гражданства Труханова. Во время судебного заседания его адвокат Александр Лысак отметил, что никакой информации от Государственной миграционной службы или территориальных органов об этом не поступало.

"На сегодняшний день любая официальная информация о прекращении гражданства Труханова ни от Государственной миграционной службы, территориального управления... Никакой информации нет относительно прекращения гражданства", — сказал на суде адвокат бывшего мэра Одессы Александр Лысак.

Напомним, что 14 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. По данным официальных источников, глава государства также отметил, что получил подтверждение наличия российского гражданства у "определенных лиц" и официально оформил соответствующий документ.

Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором сам бывший мэр Одессы прокомментировал ситуацию о лишении его украинского гражданства. Труханов опроверг наличие каких-либо паспортов, заверив, что не намерен покидать Украину и будет продолжать заниматься политической деятельностью.

Кроме того, 28 октября Геннадию Труханову было вручено подозрение по ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая гибель человека. Подозрения получили также семеро его подчиненных, среди которых двое заместителей бывшего мэра.