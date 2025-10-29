"Ситуація стала несподіванкою": Труханов уперше відреагував на нову підозру

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов, якому напередодні вручили підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини, зізнався, що ця ситуація стала для нього несподіванкою.

Труханову інкримінують невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня, через що загинули щонайменше 10 осіб, однак він запевняє, що було зроблено все можливе в ситуації, що склалася.

"Ми працювали по хвилинах — міська рада, служби, комунальники. Одеситів попереджали про зливу, але повідомлення від Гідрометцентру надійшло вже тоді, коли люди, на жаль, загинули", — написав він.

Експосадовець наголосив, що не уникає відповідальності, але чесно визнає: те, що сталося в Одесі, — стихійна біда, масштаби якої перевищили можливості будь-якої системи.

"Проблема водовідведення в Одесі справді катастрофічна, і її розв'язання потребує мільярда гривень інвестицій і державної підтримки. Місто сам на сам із цим ніколи не впорається", — наголосив він і запевнив, що готовий надати всі документи, які підтверджують роботу міських служб у ці дні.

За його словами, важливо, щоб у цій надскладній темі "перемогла правда".

Нагадаємо, 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова, а вже 15-го створив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її головою Сергія Лисака.

16 жовтня Геннадій Труханов прокоментував можливий виїзд до Росії за обміном і заявив, що збирається оскаржити рішення про позбавлення його громадянства.

Зі свого боку, колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, якого звинувачують у державній зраді, заявив, що президент Володимир Зеленський нібито "порушив Конституцію", коли позбавив громадянства Геннадія Труханова.