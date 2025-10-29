"Ситуация стала неожиданностью": Труханов впервые отреагировал на новое подозрение

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, которому накануне вручили подозрение в служебной халатности, повлекшей гибель человека, признался, что эта ситуация стала для него неожиданностью.

Труханову инкриминируют непринятие мер во время наводнения в городе 30 сентября, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, однако он уверяет, что было сделано все возможное в сложившейся ситуации.

"Мы работали по минутам – городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от Гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли", – написал он.

Экс-чиновник подчеркнул, что не избегает ответственности, но честно признает: то, что произошло в Одессе, – стихийная беда, масштабы которой превысили возможности любой системы.

"Проблема водоотвода в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиарда гривен инвестиций и государственной поддержки. Город один на один с этим никогда не справится", – подчеркнул он и заверил, что готов предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в эти дни.

По его словам, важно, чтобы в этой сложнейшей теме "победила правда".

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова, а уже 15-го создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака.

16 октября Геннадий Труханов прокомментировал возможный выезд в Россию по обмену и заявил, что собирается обжаловать решение о лишении его гражданства.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, которого обвиняют в государственной измене, заявил, что президент Владимир Зеленский якобы "нарушил Конституцию", когда лишил гражданства Геннадия Труханова.