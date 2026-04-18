Труханов подав позов до Зеленського: вимагає скасувати указ про позбавлення громадянства

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов звернувся з позовом до Верховного суду України проти президента Володимира Зеленського. Він хоче визнати указ щодо позбавлення його українського громадянства незаконним та скасувати його.

Позовна заява Труханова складається з 986 сторінок, повідомив він у своєму Telegram.

За його словами, він публічно звертався до Зеленського та відповідних органів, але не отримав жодної реакції від нього, і через це вирішив піти до суду.

До свого позову Труханов включив офіційні матеріали, перевірені НАБУ, матеріали, отримані його адвокатами на суді, та офіційні відповіді від іноземних адвокатів.

Колишній міський голова Одеси стверджує, що зокрема має отриману через міжнародних адвокатів відповідь від Італії про те, що він ніколи не мав громадянства РФ.

"Більше того, сама РФ із 2014 року офіційно заперечує, що я є їхнім громадянином. Але наші органи чомусь вирішили інакше. І найабсурдніше те, що СБУ до останнього, навіть після указу про припинення громадянства, не бачила жодних порушень і не скасовувала мій доступ до державної таємниці. Це рішення, на мою думку, приймалось спонтанно. Мене ніхто не викликав, ніхто не вислухав, ніхто не брав жодних пояснень. Просто був виданий указ", — зазначив Труханов.

За його словами, суд вже 9 квітня, на наступний день після подання позова, відкрив провадження. Також ВСУ вирішив залучити на сторону відповідача Державну міграційну службу та Управління міграційної служби на Одещині.

"Я українець за народженням. Я народився, жив і працював в Одесі. З 2014 року я допомагав Збройним Силам України як власним коштом, так і завдяки своїй посаді міського голови. Я не пропустив майже жодного прильоту по нашому місту, щоб бути поруч із людьми. А сьогодні мене фактично позбавили можливості займатися будь-якою громадською чи професійною діяльністю", — підкреслив колишній міський голова Одеси.

Він також зазначив, що не хотів доводити ситуацію до справи проти президента, однак "перед законом мають бути всі рівні".

Нагадаэмо, що Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства 14 жовтня 2025 року. Президент заявив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства і підписав відповідний указ.

У відповідь 15 жовтня Геннадій Труханов повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення президента України Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства.

28 жовтня Труханову вручили підозру та провели обшуки у домівках його заступників. Ексмеру Одеси інкримінують невжиття заходів під час повені у місті 30 вересня, через що загинули щонайменше 10 людей, пише "Українська правда".

20 січня Печерський районний суд Києва переглянув запобіжний захід у справі колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд ухвалив рішення скасувати цілодобовий домашній арешт та замінив його на більш м’який захід. Зокрема, йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.

