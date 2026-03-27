Більше, ніж у 85% українців: стало відомо, яку пенсію отримує ексмер Одеси Труханов

Минулого року колишній мер Одеси Геннадій Труханов почав отримувати від держави пенсію. Згідно з його декларацією, за рік ПФУ виплатив йому 231 тисячу гривень.

Політик, що керував Одесою 12 років, потрапляв у ряд гучних скандалів, отримує виплати, що значно вищі за середні пенсії в Україні. Свої оновлені доходи він показав у щорічній декларації за 2025 рік

Пенсійний фонд України виплатив Труханову за минулий рік 231 тисячу гривень. Нескладно підрахувати, що розмір пенсії за один місяць сягає близько 20 тисяч гривень. Це в кілька разів більше, аніж виплати для працюючих пенсіонерів в Україні, адже середня пенсія в країні становить приблизно 7 тисяч гривень. У 2025 році тільки 14 % пенсіонерів отримували пенсію, що більша за 10 тисяч, зазначають журналісти "Телеграфу".

Також у 2025 році Труханов повідомив, що отримав 1,7 млн грн зарплати на роботі у мерії Одеси.

Варто зазначити, що попри більші доходи, об'єкти нерухомості, брендові годинники, Труханов все ще є боржником. Політик винен своїй матері 200 тисяч доларів. Цей борг є в декларації вже не перший рік.

Нагадаємо, 14 жовтня 2025 року президент Зеленський позбавив Труханова українського громадянства і автоматично — посади. Воно базується на перевірених матеріалах Служби безпеки України та ухвалене Комісією при Президентові з питань громадянства. За даними СБУ, Геннадій Труханов наразі має громадянство Російської Федерації та дійсний закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів зберігаються у спецслужбі як доказ.

У відповідь 15 жовтня Геннадій Труханов повідомив, що оскаржуватиме в суді рішення президента України Володимира Зеленського про позбавлення його українського громадянства.

28 жовтня Труханову вручили підозру та проводять обшуки у домівках його заступників. Ексмеру Одеси інкримінують невжиття заходів під час повені у місті 30 вересня, через що загинули щонайменше 10 людей, пише "Українська правда".

20 січня Печерський районний суд Києва переглянув запобіжний захід у справі колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд ухвалив рішення скасувати цілодобовий домашній арешт та замінив його на більш м’який захід. Зокрема, йому змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання та зняли електронний браслет.