Больше, чем у 85% украинцев: стало известно, какую пенсию получает экс-мэр Одессы Труханов

В прошлом году бывший мэр Одессы Геннадий Труханов начал получать от государства пенсию. Согласно его декларации, за год ПФУ выплатил ему 231 тысячу гривен.

Политик, руководивший Одессой 12 лет, попадавший в ряд громких скандалов, получает выплаты, значительно превышающие средние пенсии в Украине. Свои обновленные доходы он показал в ежегодной декларации за 2025 год

Пенсионный фонд Украины выплатил Труханову за прошлый год 231 тысячу гривен. Несложно подсчитать, что размер пенсии за один месяц достигает около 20 тысяч гривен. Это в несколько раз больше, чем выплаты для работающих пенсионеров в Украине, ведь средняя пенсия в стране составляет примерно 7 тысяч гривен. В 2025 году только 14 % пенсионеров получали пенсию, которая больше 10 тысяч, отмечают журналисты "Телеграфа".

Также в 2025 году Труханов сообщил, что получил 1,7 млн грн зарплаты на работе в мэрии Одессы.

Стоит отметить, что несмотря на большие доходы, объекты недвижимости, брендовые часы, Труханов все еще является должником. Политик должен своей матери 200 тысяч долларов. Этот долг есть в декларации уже не первый год.

Напомним, 14 октября 2025 года президент Зеленский лишил Труханова украинского гражданства и автоматически — должности. Оно базируется на проверенных материалах Службы безопасности Украины и принято Комиссией при Президенте по вопросам гражданства. По данным СБУ, Геннадий Труханов сейчас имеет гражданство Российской Федерации и действительный загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов хранятся в спецслужбе как доказательство.

В ответ 15 октября Геннадий Труханов сообщил, что будет оспаривать в суде решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства.

28 октября Труханову вручили подозрение и проводят обыски в домах его заместителей. Экс-мэру Одессы инкриминируют непринятие мер во время наводнения в городе 30 сентября, из-за чего погибли по меньшей мере 10 человек, пишет "Украинская правда".

20 января Печерский районный суд Киева пересмотрел меру пресечения по делу бывшего городского головы Одессы Геннадия Труханова. Суд принял решение отменить круглосуточный домашний арест и заменил его на более мягкую меру. В частности, ему изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.