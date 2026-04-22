Стрельба в Дарницком районе Киева: водитель поссорился с пешеходом

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в Дарницком районе столицы. Полицейские задержали мужчину, который начал ссору с пешеходом и выпустил в него три резиновые пули. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Нацполиции рассказали подробности об инциденте. В Дарницкое управление полиции Киева поступило сообщение о том, что на улице Каменской неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону прохожего. На место происшествия немедленно прибыли бойцы полка полиции особого назначения № 1 и экипаж патрульной полиции.

Полиция изъяла оружие Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали местного жителя и изъяли у него устройство для отстрела резиновых пуль.

Выяснилось, что между нарушителем, который ехал за рулем автомобиля, и пешеходом произошел конфликт. Последний переходил проезжую часть в неустановленном месте и водитель сделал ему замечание, после чего между мужчинами вспыхнула ссора. Впоследствии водитель достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. В результате инцидента пешеход получил ранения ноги и спины.

Водитель расстрелял пешехода Фото: Нацполиция

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

