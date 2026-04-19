Бытовой конфликт перерос в теракт: глава Нацполиции рассказал подробности стрельбы (видео)

Глава Главного управления нацполиции Иван Выговский сообщил СМИ новые детали резонансного теракта в Киеве 18 апреля. По его словам, причиной действий стрелка стал бытовой конфликт с соседом.

По словам главы Нацполиции, после перепалки Васильченков выстрелил из карабина в мужчину, что начало дальнейшую цепочку событий. Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, сообщает "Суспільне".

Выговский говорит, что после выстрела из травматического оружия в соседа, стрелок вернулся в квартиру и поджег ее, взяв новое оружие с собой. После того Васильченков вышел на улицу и открыл огонь на поражение по людям.

В этот момент после первых выстрелов на месте происшествия находились патрульные полицейские. По словам Выговского, правоохранители выехали на вызов в связи с бытовым конфликтом, но уже по дороге им сообщили, что на месте находится стрелок.

Відео дня

Руководитель Нацполиции добавляет, что правоохранители подошли к раненому ребенку, а когда они собирались вернуться к автомобилю за аптечкой — раздались выстрелы. Именно этот момент был зафиксирован на видео, сообщил дополнительно экс-руководитель патрульной полиции генерал Евгений Жуков.

Сейчас двое правоохранителей отстранены от обязанностей, квалификация их действий будет определена по факту расследования ГБР и Офиса Генпрокурора. Также Выговский указал, что его решением был осуществлен ряд кадровых решений, однако не сообщил прессе конкретных данных.

Ранее Фокус сообщал о том, что против копов, которые сбежали с места стрельбы, возбудили уголовное дело. Расследование будет проведено объективно и беспристрастно, пообещал генпрокурор Руслан Кравченко.

Впоследствии стало известно об отставке руководителя патрульной полиции Жукова. Во время брифинга он сообщил, что полностью берет ответственность на себя относительно действий правоохранителей, которые оставили место происшествия.