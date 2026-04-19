Побутовий конфлікт переріс у теракт: голова Нацполіції розповів подробиці стрілянини (відео)

Очільник Головного управління нацполіції Іван Вигівський повідомив ЗМІ нові деталі резонансного теракту в Києві 18 квітня. За його словами, причиною дій стрільця став побутовий конфлікт із сусідом.

За словами очільника Нацполіції, після перепалки Васильченков вистрілив з карабіна в чоловіка, що розпочало подальший ланцюжок подій. Про це він розповів на брифінгу для журналістів, повідомляє "Суспільне".

Вигівський говорить, що після пострілу з травматичної зброї в сусіда, стрілець повернувся до квартири та підпалив її, взявши нову зброю з собою. Після того Васильченков вийшов на вулицю та відкрив вогонь на ураження по людям.

У цей момент після перших пострілів на місці події перебували патрульні поліцейські. За словами Вигівського, правоохоронці виїхали на виклик у зв'язку з побутовим конфліктом, але вже по дорозі їм повідомили, що на місці знаходиться стрілок.

Керівник Нацполіції додає, що правоохоронці підійшли до пораненої дитини, а коли вони збиралися повернутися до автомобіля за аптечкою — роздалися постріли. Саме цей момент був зафіксований на відео, повідомив додатково екс-керівник патрульної поліції генерал Євген Жуков.

Наразі двох правоохоронців відсторонено від обов'язків, кваліфікацію їх дій буде визначено за фактом розслідування ДБР та Офісу Генпрокурора. Також Вигівський вказав, що його рішенням була здійснена низка кадрових рішень, однак не повідомив пресі конкретних даних.

Раніше Фокус повідомляв про те, що проти копів, які втекли з місця стрілянини, порушили кримінальну справу. Розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено, пообіцяв генпрокурор Руслан Кравченко.

Згодом стало відомо про відставку керівника патрульної поліції Жукова. Під час брифінгу він повідомив, що повністю бере відповідальність на себе щодо дій правоохоронців, які полишили місце події.