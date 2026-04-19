Проти поліцейських, які втікали від терориста, порушили кримінальну справу, — генпрокурор
За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час стрілянини було розпочато кримінальне провадження. Розслідування буде проведено об'єктивно та неупереджено, пообіцяв генпрокурор.
Дії патрульних поліцейських під час здійснення теракту у Голосіївському районі столиці 18 квітня будуть належно оцінені з правової точки зору. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Кримінальне правопорушення кваліфікували за ч. 3 ст. 367 КК України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з можливим штрафом від двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії правоохоронців у момент критичної загрози життю громадян, зокрема й епізод із залишенням у небезпеці малолітньої дитини та несвоєчасним припиненням дій нападника, отримають належну правову оцінку, зазначив глава відомства.
Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань, а прокурорів у провадженні очолює прокурор міста Києва.
"Ми гарантуємо, що розслідування буде проведено об’єктивно та неупереджено. Суспільство отримає відповіді, а винні особи – законне покарання", — наголосив Руслан Кравченко, додавши, що справедливість буде забезпечена.
Також генпрокурор виправився, зазначивши, що в лікарні померла не мати пораненого хлопчика, як повідомлялося раніше, а її рідна сестра.
Нагадаємо, під час стрілянини, яка сталася у Києві в суботу, 18 квітня, двоє поліцейських втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги.
Від пострілів терориста загинуло 6 людей, а ще 14 отримали поранення.