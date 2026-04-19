Против полицейских, которые убегали от террориста, возбудили уголовное дело, — генпрокурор

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время стрельбы было начато уголовное производство. Расследование будет проведено объективно и беспристрастно, пообещал генпрокурор.

Действия патрульных полицейских во время совершения теракта в Голосеевском районе столицы 18 апреля будут должным образом оценены с правовой точки зрения. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Уголовное правонарушение квалифицировали по ч. 3 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с возможным штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в том числе эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку, отметил глава ведомства.

Відео дня

Досудебное расследование осуществляется Государственным бюро расследований, а прокуроров в производстве возглавляет прокурор города Киева.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица — законное наказание", — подчеркнул Руслан Кравченко, добавив, что справедливость будет обеспечена.

Также генпрокурор исправился, отметив, что в больнице умерла не мать раненого мальчика, как сообщалось ранее, а ее родная сестра.

Напомним, во время стрельбы, которая произошла в Киеве в субботу, 18 апреля, двое полицейских сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи.

От выстрелов террориста погибло 6 человек, а еще 14 получили ранения.