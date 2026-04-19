В Киеве полицейские сбежали во время теракта, услышав выстрелы: МВД отреагировало на инцидент

Двое патрульных полицейских в Киеве, услышав выстрелы, убежали, оставив гражданское лицо без помощи. Глава МВД Игорь Клименко поручил провести служебное расследование инцидента и"копов" уже отстранили.

Во время стрельбы, которая произошла в Киеве в субботу, 18 апреля, двое полицейских якобы сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи. Видео, как информирует Фокус, распространили в сети.

На кадрах заметно, как два человека в полицейской форме сначала общаются с человеком, который, как утверждается, был в крови. Но после выстрелов они начали убегать, даже не пытаясь нейтрализовать террориста, который фактически на их глазах попал в человека, который пытался скрыться от стрелка.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на поведение правоохранителей. Он заявил, что дал поручение главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование относительно действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию Государственному бюро расследований.

Глава МВД отметил, что лозунг "Служить и защищать" должен быть подкреплен действиями, когда от этого зависят жизни людей.

Клименко пообещал, что результаты служебного расследования будут обнародованы Национальной полицией в кратчайшие сроки.

В свою очередь глава НПУ сообщил, что начато служебное расследование относительно действий патрульных полицейских на месте стрельбы в Голосеевском районе.

На период проверки сотрудники полиции отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по людям, захватив заложников. Силовики 40 минут вели переговоры с террористом, после чего ликвидировали преступника.

От его выстрелов погибло 6 человек, а еще 14 получили ранения.