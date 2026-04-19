У Києві поліцейські втекли під час теракту, почувши постріли: МВС відреагувало на інцидент

Двоє патрульних поліцейських у Києві, почувши постріли, втекли, залишивши цивільну особу без допомоги. Очільник МВС Ігор Клименко доручив провести службове розслідування інциденту й наразі "копів" відсторонили.

Під час стрілянини, яка сталася у Києві в суботу, 18 квітня, двоє поліцейських нібито втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги. Відео, як інформує Фокус, поширили у мережі.

На кадрах помітно, як двоє людей у поліцейскій формі спочатку спілкуються з людиною, яка, як стверджується, була у крові. Але після пострілів вони почали втікати, навіть не намагаючись нейтралізувати терориста, який фактично на їхніх очах поцілив у людину, яка намагалася сховатися від стрільця.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на поведінку правоохоронців. Він заявив, що дав доручення голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію Державному бюро розслідувань.

Глава МВС зазначив, що гасло "Служити та захищати" повинно бути підкріплене діями, коли від цього залежать життя людей.

Клименко пообіцяв, що результати службового розслідування будуть оприлюднені Національною поліцією у найкоротші терміни.

Своєю чергою очільник НПУ повідомив, що розпочато службове розслідування щодо дій патрульних поліцейських на місці стрілянини у Голосіївському районі.

На період перевірки співробітників поліції відсторонено від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік відкрив стрілянину по людях, захопивши заручників. Силовики 40 хвилин вели переговори з терористом, після чого ліквідували злочинця.

Від його пострілів загинуло 6 людей, а ще 14 отримали поранення.