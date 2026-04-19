Втеча "копів" у Києві під час стрілянини: очільник Патрульної поліції подав у відставку

Начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков з позивним "Маршал" подав у відставку. Таким чином, очевидно, він відреагував на дії своїх підлеглих під час теракту у Києві 18 квітня.

Перед цим нардеп Максим Бужанський повідомляв, що у парламенті збирали голоси за "виклик на килим" та подальше звільнення Євгена Жукова, і реєстрацією постанови, за його словами, підписують депутати практично всіх фракцій та груп.

Гончаренко також наголошував, що Євгеній Жуков вже понад 10 років керує патрульною поліцією, і несе пряму відповідальність за те, що з нею відбувається.

Генерала поліції третього рангу мали викликати на пленарне засідання Верховної Ради України 29 квітня для надання звіту про дії його підлеглих під час подій, які відбулися 18 квітня 2026 року в місті Києві.

Через неналежне виконання службових обов'язків та ймовірну бездіяльність працівників патрульної поліції під час теракту в Голосіївському районі, що призвело до людських жертв, ВРУ збиралася визнати роботу Департаменту патрульної поліції Національної поліції України щодо забезпечення громадської безпеки та порядку в місті Києві 18 квітня 2026 року незадовільною.

Народні обранці збиралися рекомендувати міністру МВС Ігорю Клименку та голові Нацполіції Івану Виговському розглянути питання невідповідності Євгенія Жукова займаній посаді та звільнення його через неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Хто такий Євгеній Жуков

Євгеній Жуков народивсся 15 липня 1986 року у Коломиї Івано-Франківської області. Закінчив факультет аеромобільних військ Одеського інституту сухопутних військ, навчаючись на одному потоці з Кирилом Будановим. Брав участь у війни на сході України, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї ОАЕМБр, "кіборг", має позивний "Маршал".

З вересня 2015 року є начальником Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, генерал поліції 3-го рангу.

Нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ступеня та "Народний Герой України".

Одружений, виховує двох синів.

Нагадаємо, під час стрілянини, яка сталася у Києві в суботу, 18 квітня, двоє поліцейських втекли, почувши постріли й залишивши цивільну особу без допомоги.

Прокуратура кваліфікувала такі дії як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відкрито кримінальне провадження.