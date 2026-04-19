Побег "копов" в Киеве во время стрельбы: глава Патрульной полиции подал в отставку

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал в отставку. Таким образом, очевидно, он отреагировал на действия своих подчиненных во время теракта в Киеве 18 апреля.

Перед этим нардеп Максим Бужанский сообщал, что в парламенте собирали голоса за "вызов на ковер" и дальнейшее увольнение Евгения Жукова, и регистрацию постановления, по его словам, подписывают депутаты практически всех фракций и групп.

Гончаренко также отмечал, что Евгений Жуков уже более 10 лет руководит патрульной полицией, и несет прямую ответственность за то, что с ней происходит.

Генерала полиции третьего ранга должны были вызвать на пленарное заседание Верховной Рады Украины 29 апреля для предоставления отчета о действиях его подчиненных во время событий, которые произошли 18 апреля 2026 года в городе Киеве.

Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и вероятной бездеятельности сотрудников патрульной полиции во время теракта в Голосеевском районе, что привело к человеческим жертвам, ВРУ собиралась признать работу Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины по обеспечению общественной безопасности и порядка в городе Киеве 18 апреля 2026 года неудовлетворительной.

проект постановления

Народные избранники собирались рекомендовать министру МВД Игорю Клименко и главе Нацполиции Ивану Выговскому рассмотреть вопрос несоответствия Евгения Жукова занимаемой должности и увольнения его из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия.

Кто такой Евгений Жуков

Евгений Жуков родился 15 июля 1986 года в Коломые Ивано-Франковской области. Окончил факультет аэромобильных войск Одесского института сухопутных войск, учась на одном потоке с Кириллом Будановым. Участвовал в войне на востоке Украины, был командиром отдельной разведывательной десантной роты 79-й ОАЕМБр, "киборг", имеет позывной "Маршал".

С сентября 2015 года является начальником Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, генерал полиции 3-го ранга.

Награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени и "Народный Герой Украины".

Женат, воспитывает двух сыновей.

Напомним, во время стрельбы, которая произошла в Киеве в субботу, 18 апреля, двое полицейских сбежали, услышав выстрелы и оставив гражданское лицо без помощи.

Прокуратура квалифицировала такие действия как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. Открыто уголовное производство.