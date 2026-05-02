У Києві водій влаштував стрілянину через конфлікт на дорозі: поліція з'ясовує усі обставини (фото)

У Києві біля торгово-розважального центру сталася стрілянина внаслідок конфлікту між водіями на дорозі. Інцидент завершився тим, що одного з учасників зупинили перехожі, а поліція наразі з’ясовує всі обставини події.

Як повідомляє місцевий паблік "Київ ІНФО", подія сталася 2 травня неподалік ТРЦ "Республіка". За попередніми даними, чоловік відкрив стрілянину через те, що інший водій почав змінювати смугу руху перед ним. Зазначається, що ймовірно стрілець є військовослужбовцем. Небайдужі громадяни оперативно зреагували, змогли відібрати зброю та затримати чоловіка до приїзду правоохоронців.

У Києві 2 травня неподалік ТРЦ "Республіка" сталася стрілянина Фото: Скриншот У Києві 2 травня неподалік ТРЦ "Республіка" сталася стрілянина Фото: Скриншот з відео

Згодом у поліції пояснили, що у Голосіївському районі столиці встановлюються всі обставини інциденту зі стріляниною. Попередньо встановлено, що під час руху між двома водіями виник дорожній конфлікт, у ході якого один із них кілька разів здійснив постріли з пістолета. Унаслідок події постраждалих немає. Наразі обох учасників опитують правоохоронці, після чого буде визначено правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва сталася стрілянина із захопленням заручників, яка переросла у масштабну спецоперацію правоохоронців і завершилася загибеллю людей. Нападник відкрив вогонь по цивільних і поліцейських, після чого забарикадувався в приміщенні супермаркету, де утримував заручників і продовжував стрілянину. За даними правоохоронців, унаслідок інциденту загинули щонайменше шість осіб, крім того багато людей отримали поранення.

Згодом, цього ж місяця, у Дарницькому районі Києва стався ще один інцидент зі стріляниною під час дорожнього конфлікту, внаслідок якого чоловік застосував зброю проти пішохода. Правоохоронці затримали нападника та повідомили йому про підозру. Відомо, що йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Також Фокус писав, що 23 квітня у Львові чоловік стріляв у багатоквартирному будинку на вулиці Грінченка, а потім викинув зброю у вікно. Поліція встановила, що він мав ментальні порушення.