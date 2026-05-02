В Киеве водитель устроил стрельбу из-за конфликта на дороге: полиция выясняет все обстоятельства (фото)

В Киеве возле торгово-развлекательного центра произошла стрельба в результате конфликта между водителями на дороге. Инцидент завершился тем, что одного из участников остановили прохожие, а полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

Как сообщает местный паблик "Киев ИНФО", происшествие произошло 2 мая неподалеку ТРЦ "Республика". По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из-за того, что другой водитель начал менять полосу движения перед ним. Отмечается, что вероятно стрелок является военнослужащим. Неравнодушные граждане оперативно среагировали, смогли отобрать оружие и задержать мужчину до приезда правоохранителей.

В Киеве 2 мая неподалеку от ТРЦ "Республика" произошла стрельба Фото: Скриншот из видео

Впоследствии в полиции объяснили, что в Голосеевском районе столицы устанавливаются все обстоятельства инцидента со стрельбой. Предварительно установлено, что во время движения между двумя водителями возник дорожный конфликт, в ходе которого один из них несколько раз произвел выстрелы из пистолета. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас обоих участников опрашивают правоохранители, после чего будет определена правовая квалификация инцидента.

Відео дня

Публикация полиции Киева в Telegram 2 мая Фото: Скриншот

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба с захватом заложников, которая переросла в масштабную спецоперацию правоохранителей и завершилась гибелью людей. Нападавший открыл огонь по гражданским и полицейским, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета, где удерживал заложников и продолжал стрельбу. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли по меньшей мере шесть человек, кроме того много людей получили ранения.

Впоследствии, в этом же месяце, в Дарницком районе Киева произошел еще один инцидент со стрельбой во время дорожного конфликта, в результате которого мужчина применил оружие против пешехода. Правоохранители задержали нападавшего и сообщили ему о подозрении. Известно, что ему грозит до семи лет лишения свободы.

Также Фокус писал, что 23 апреля во Львове мужчина стрелял в многоквартирном доме на улице Гринченко, а затем выбросил оружие в окно. Полиция установила, что он имел ментальные нарушения.