Прозвучало до шести выстрелов: во Львове неизвестный устроил стрельбу, — соцсети

2 мая около 22:00 в сети появились сообщения об инциденте со стрельбой на одной из остановок общественного транспорта во Львове. Стоит отметить, что сейчас информация базируется на сообщениях местных источников.

В частности об этом сообщают львовские паблики. В публикациях отмечается, что в городе Львов мужчина открыл огонь на остановке общественного транспорта. По данным этих сообщений, могло прозвучать до шести выстрелов. Кроме того, как пишет "Труха Львов", очевидцы утверждают, что неизвестный в плаще с оружием в руках двигался в направлении остановки. В то же время люди, которые находились рядом, начали разбегаться, чтобы избежать опасности.

Во Львове неизвестный устроил стрельбу Фото: Скриншот

Сейчас официальные детали происшествия, а также информация о возможных пострадавших или задержании, не уточняются. Обстоятельства инцидента выясняются.

UPD: По данным источников Новини.LIVE в правоохранительных органах, стрельба произошла в районе Рясне. Около 22:44 стало известно, что стрелка задержали.

Стоит отметить, что 2 мая днем в Киеве возле ТРЦ "Республика" произошла стрельба из-за дорожного конфликта. По предварительным данным, во время движения между двумя водителями возник спор после того, как один из них начал менять полосу перед другим. В ходе инцидента один из водителей несколько раз выстрелил из пистолета. В результате происшествия никто не пострадал. Обоих участников происшествия опрашивают правоохранители.

Также Фокус писал, что 23 апреля во Львове мужчина стрелял в многоквартирном доме на улице Гринченко, а затем выбросил оружие в окно. Полиция установила, что он имел ментальные нарушения.