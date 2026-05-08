В Запоріжжі поліція затримала стрільця з пістолетом: є поранені, серед них підліток

Після сварки один із учасників конфлікту дістав пістолет і відкрив вогонь. Поранення отримали двоє учасників інциденту – 17-річний підліток і 33-річний чоловік. Їх госпіталізовано.

Чоловіка, який застосував зброю, затримав оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину. Він побачив правопорушника і утримував його до приїзду інших поліцейських. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, повідомляють у Нацполіції.

Інформація про стрілянину в Шевченківському районі міста надійшла до чергової частини територіального підрозділу поліції близько 21:00 7 травня. Поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально "на гарячому" його встиг "перехопити" оперативник карного розшуку терпідрозділу.

Фігурант виявився військовослужбовцем, 1983 року народження.

Попередньо встановлено, що інцидент виник у місцевому магазині, де чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився грубо й зухвало, чим викликав обурення інших покупців.

Вже надворі біля торгівельного закладу між ним і трьома іншими учасниками події виникла бійка, під час якої фігурант дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів. Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано.

Стрільця затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують ч. 4 ст. 296 (Хуліганство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

