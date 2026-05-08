В Запорожье полиция задержала стрелка с пистолетом: есть раненые, среди них подросток

После ссоры один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь. Ранения получили двое участников инцидента — 17-летний подросток и 33-летний мужчина. Они были госпитализированы.

Мужчину, который применил оружие, задержал оперативник уголовного розыска терподразделения, который во внеслужебное время отреагировал на стрельбу. Он увидел правонарушителя и удерживал его до приезда других полицейских. По данному факту начато уголовное производство, сообщают в Нацполиции.

Информация о стрельбе в Шевченковском районе города поступила в дежурную часть территориального подразделения полиции около 21:00 7 мая. Полицейские задержали стрелка вблизи места происшествия. А еще до прибытия наряда буквально "на горячем" его успел "перехватить" оперативник уголовного розыска терподразделения.

Фигурант оказался военнослужащим, 1983 года рождения.

Предварительно установлено, что инцидент возник в местном магазине, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя грубо и вызывающе, чем вызвал возмущение других покупателей.

Уже на улице возле торгового заведения между ним и тремя другими участниками события возникла драка, во время которой фигурант достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов. Двух пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализированы.

Стрелка задержали на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

