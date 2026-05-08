Вистрілив близько 5 разів: в Одесі затримали чоловіка, який відкрив вогонь в піцерії (відео)

Ввечері 8 травня в Одесі на вулиці Середньофонтанській в одній з місцевих піцерій сталася стрілянина. За попередніми даними, пролунало кілька пострілів, однак обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", близько 22:00 мешканці повідомили про звуки пострілів у районі Середньофонтанської вулиці. За словами очевидців, пролунало приблизно п’ять пострілів, після чого на місце оперативно прибули поліцейські.

Інформацію про інцидент підтвердили у пресслужбі поліції Одеської області в коментарі "Суспільному". Там зазначили, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а загрози для громадян немає.

Водночас у місцевих Telegram-каналах близько 22:15 з’явилися повідомлення про можливе затримання чоловіка, який міг здійснювати постріли. Також стверджувалося, що він нібито стріляв у повітря.

Варто зауважити, офіційного підтвердження затримання станом на зараз немає — у поліції Одеської області цю інформацію не коментували.

Стрілянина в містах України — де ще фіксували подібні випадки

Близько 22:00 2 травня у Львові з’явилися повідомлення про стрілянину на одній із зупинок громадського транспорту в районі Рясне. За даними місцевих пабліків, чоловік міг здійснити до шести пострілів і рухався з предметом, схожим на зброю, після чого очевидці почали тікати. Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного стрільця.

Також Фокус писав, що у Запоріжжі після конфлікту в магазині один із чоловіків дістав пістолет і відкрив вогонь по учасниках сварки. У результаті поранення отримали 17-річний підліток і 33-річний чоловік, їх госпіталізували. Згодом, стрільця затримали неподалік місця події, і ним виявився військовослужбовець 1983 року народження.

Крім того, 2 травня вдень у Києві біля ТРЦ "Республіка" сталася стрілянина через конфлікт на дорозі. Під час руху між двома водіями виникла сварка, після чого один із них кілька разів вистрілив із пістолета.