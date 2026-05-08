Выстрелил около 5 раз: в Одессе задержали мужчину, который открыл огонь в пиццерии (видео)

Вечером 8 мая в Одессе на улице Среднефонтанской в одной из местных пиццерий произошла стрельба. По предварительным данным, прозвучало несколько выстрелов, однако обошлось без пострадавших.

Как сообщает местное издание "Думская", около 22:00 жители сообщили о звуках выстрелов в районе Среднефонтанской улицы. По словам очевидцев, прозвучало около пяти выстрелов, после чего на место оперативно прибыли полицейские.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе полиции Одесской области в комментарии "Суспільному". Там отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал, а угрозы для граждан нет.

В то же время в местных Telegram-каналах около 22:15 появились сообщения о возможном задержании мужчины, который мог осуществлять выстрелы. Также утверждалось, что он якобы стрелял в воздух.

Стоит заметить, официального подтверждения задержания по состоянию на сейчас нет — в полиции Одесской области эту информацию не комментировали.

Стрельба в городах Украины — где еще фиксировали подобные случаи

Около 22:00 2 мая во Львове появились сообщения о стрельбе на одной из остановок общественного транспорта в районе Рясне. По данным местных пабликов, мужчина мог осуществить до шести выстрелов и двигался с предметом, похожим на оружие, после чего очевидцы начали убегать. Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого стрелка.

Также Фокус писал, что в Запорожье после конфликта в магазине один из мужчин достал пистолет и открыл огонь по участникам ссоры. В результате ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина, их госпитализировали. Впоследствии, стрелка задержали недалеко от места происшествия, и им оказался военнослужащий 1983 года рождения.

Кроме того, 2 мая днем в Киеве возле ТРЦ "Республика" произошла стрельба из-за конфликта на дороге. Во время движения между двумя водителями возникла ссора, после чего один из них несколько раз выстрелил из пистолета.