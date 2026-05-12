В горсовете на Кировоградщине произошла стрельба: ее мог устроить заместитель городского головы

В Светловодском городском совете на Кировоградщине произошла стрельба. В результате этого ранения получили два человека.

Сообщается, что огонь мог открыть первый заместитель городского головы Сергей Савич прямо в своем кабинете. Видео появилось в Telegram-канале "Светловодск ONLINE".

Сам Савич в это время вел трансляцию в Facebook. На ней видно, что в кабинет зашли несколько мужчин, между Савичем и неизвестными произошел конфликт. Во время него заместитель городского головы сначала сделал несколько предупреждений, чтобы те не подходили, а затем произвел несколько выстрелов.

После выстрелов мужчины убежали. Секретарь городского совета Максим Бакуменко в комментарии "Суспільному" сообщил, что работников горсовета эвакуировали, ранены два человека.

Відео дня

Полиция прибыла на место стрельбы. По версии следствия, конфликт произошел между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Травмированы двое 31-летних мужчин, у них огнестрельное ранение рук и ног.

Позже он также выложил видео из кабинета, когда к нему приехала полиция. Те изъяли у него оружие. В ответ Савич заявил, что "его хотели убить, но у него забирают пистолет", а также, что он бы хотел, чтобы полиция сопровождала его круглосуточно. Впоследствии он пообещал "ходить везде с дробовиком".

Свою версию опубликовал и Светловодский городской совет. Там отметили, что заместитель городского головы открыл огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.

"Перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Савича", — говорится в сообщении.

После стрельбы конфликт продолжился — мужчины долго ссорились между собой в коридоре городского совета. Впоследствии, когда прибыла полиция, Савич заявил, что якобы те же молодые люди подложили ему гранату под машину. Сами молодые люди заявили полиции, что пришли в горсовет "по поводу спорта". В ответ заместитель городского головы заявил, что "они пришли на разборки".

Стрельба в городах Украины — где еще фиксировали подобные случаи

Напомним, что вечером 8 мая в Одессе на улице Среднефонтанской в одной из местных пиццерий произошла стрельба.

Около 22:00 2 мая во Львове появились сообщения о стрельбе на одной из остановок общественного транспорта в районе Рясне. По данным местных пабликов, мужчина мог осуществить до шести выстрелов и двигался с предметом, похожим на оружие, после чего очевидцы начали убегать. Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого стрелка.

Также Фокус писал, что в Запорожье после конфликта в магазине один из мужчин достал пистолет и открыл огонь по участникам ссоры. В результате ранения получили 17-летний подросток и 33-летний мужчина, их госпитализировали. Впоследствии, стрелка задержали недалеко от места происшествия, и им оказался военнослужащий 1983 года рождения.

Кроме того, 2 мая днем в Киеве возле ТРЦ "Республика" произошла стрельба из-за конфликта на дороге. Во время движения между двумя водителями возникла ссора, после чего один из них несколько раз выстрелил из пистолета.