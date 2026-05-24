В Вашингтоне неизвестный устроил стрельбу возле Белого дома: Трамп был внутри

Вечером 23 мая возле контрольно-пропускного пункта вблизи Белого дома в Вашингтоне неизвестный открыл огонь по офицерам Секретной службы США.

В результате инцидента пострадали два человека, пишет CNN.

По предварительным данным, сотрудники Секретной службы получили сообщение о вооруженном мужчине в районе пересечения Пенсильвания-авеню и 17-й улицы. По прибытии на место между правоохранителями и подозреваемым произошла перестрелка.

Пока неизвестно, попала ли в него первая пуля подозреваемого или он пострадал во время ответного огня.

Из-за инцидента на территории Белого дома был введен режим локдауна.

Журналистов, которые находились на Северной лужайке резиденции президента США, эвакуировали в пресс-центр и временно ограничили их передвижение. Район оцепили вооруженные сотрудники службы безопасности.

Во время происшествия президент США Дональд Трамп находился внутри Белого дома.

Директор ФБР Кэш Патель подтвердил, что агенты бюро прибыли на место для поддержки Секретной службы и участия в расследовании.

"ФБР прибыло на место происшествия и оказывает поддержку Секретной службе в связи со стрельбой вблизи территории Белого дома — мы будем информировать общественность, как только появятся новые сведения", — написал Патель.

Точные обстоятельства и мотивы стрелка пока выясняются.

