Стрельба в Киеве: стрелка задержали после переговоров (видео)
Выстрелы слышали в Деснянском районе столицы. Известно, что мужчина поссорился со знакомыми, начал стрелять, а потом закрылся в квартире.
На месте работали правоохранители и спецназовцы. С мужчиной вели переговоры, и он впоследствии сдался, сообщают в Нацполиции.
Впоследствии полицейские сообщили, что задержали нарушителя.
"Продолжаются следственные действия, решается вопрос о правовой квалификации", — сказано в сообщении.
Пока известно немного: по предварительным данным, местный житель во время конфликта со знакомыми совершил два выстрела, после чего закрылся в квартире. Пострадавших нет.
Также сообщалось, что была перекрыта улица Градинская. Вероятно, из-за инцидента со стрелком.
Напомним, 15 мая стрельба произошла в Хмельницкой области. Мужчина убил полицейского, а, убегая, бросил гранату в лесников. Его ликвидировали правоохранители.
А в апреле на Закарпатье мужчина похитил женщину с ребенком и ранил полицейского.