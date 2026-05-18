Стрілянина у Києві: стрілка затримали після перемовин (відео)

Постріли чули у Деснянському районі столиці. Відомо, що чоловік посварився із знайомими, почав стріляти, а потім зачинився у квартирі.

На місці працювали правоохоронці та спецпризначенці. Із чоловіком вели перемовини, і він згодом здався, повідомляють у Нацполіції.

Згодом поліцейські повідомили, що затримали порушника.

"Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо правової кваліфікації", — сказано у повідомленні.

Наразі відомо небагато: за попередніми даними, місцевий житель під час конфлікту зі знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі. Потерпілих немає.

Також повідомлялось, що була перекрита вулиця Градинська. Ймовірно, через інцидент із стрілком.

Нагадаємо, 15 травня стрілянина сталась у Хмельницькій області. Чоловік вбив поліцейського, а, тікачи, кинув гранату у лісників. Його ліквідували правоохоронці.

А у квітні на Закарпатті чоловік викрав жінку з дитиною і поранив поліцейського.