Мало не вбив лісників: на Хмельниччині ліквідували стрілка, який застрелив поліцейського

Спецпризначенці переслідували чоловіка, який після того, як відкрив вогонь по поліцейським, втік у лісосмугу та продовжив "чинити смертельну загрозу для оточуючих".

Голова Нацполіції Іван Вигівський розповів, що, тікаючи, чоловік кинув гранату у бік машини лісників. Обійшлось без травм.

"Йому було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", — повідомив Вигівський та опублікував кілька фото з місця події.

Чоловіка, який вбив поліцейського, ліквідували

На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Вигівський зазначив, що у відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано.

"Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків. Щодня поліцейські виходять на службу, розуміючи, що до своїх родин вони можуть і не повернутися. Але ми продовжуємо виконувати свою роботу. І навіть ціною власного життя", — написав Вигівський.

За інформацією слідства, інцидент стався під час супроводу автомобіля, яким керував чоловік без водійського посвідчення. Водій зупинився в селі Терлівка, що на Хмельниччині після чого забіг до свого будинку і відкрив вогонь по поліцейських.

Загинув капітан поліції Сергій Чорний. Його напарник, старший лейтенант Владислав Сандецький, відкрив вогонь у відповідь, однак отримав поранення. Наразі він перебуває в лікарні.

На місці події правоохоронці виявили використаний магазин до автоматичної зброї та гільзи калібру 5,45 мм.

