У Хмельницькій області чоловік розстріляв поліцейських: є загиблий (фото)

У селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району невідомий відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів.

Унаслідок стрілянини один із правоохоронців загинув, ще один дістав тілесні ушкодження, повідомили в поліції Хмельницької області. Трагедія сталася 15 травня, близько 14:35 години.

За словами поліцейських, водій був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, і коли в нього попросили документи, він схопився за зброю.

Підозрюваний з місця події зник. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцезнаходження та затримання.

На території Хмільницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції. Обставини та мотиви злочину встановлюються.

Загиблий поліцейський — 33-річний капітан Сергій Чорний. Він присвятив службі 15 років. У 2014-му закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". Чорний працював інспектором сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області.

У нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Фото: Нацполiцiя Украiни

