В Хмельницкой области мужчина расстрелял полицейских: есть погибший

В селе Терловка Летичевской территориальной громады Хмельницкого района неизвестный открыл огонь по полицейским во время проверки документов.

В результате стрельбы один из правоохранителей погиб, еще один получил телесные повреждения, сообщили в полиции Хмельницкой области. Трагедия произошла 15 мая, около 14:35 часов.

По словам полицейских, водитель был лишен права управления транспортными средствами по решению суда, и когда у него попросили документы, он схватился за оружие.

Подозреваемый с места происшествия скрылся. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождение и задержанию.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция. На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Погибший полицейский — 33-летний капитан Сергей Чорный. Он посвятил службе 15 лет. В 2014-м закончил Львовский государственный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". Чорный работал инспектором сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Хмельницкого РУП ГУНП в Хмельницкой области.

У него остались родители, жена и двое детей.

Фото: Нацполиция Украины

