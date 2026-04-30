Мужчина открыл огонь по военнослужащим ТЦК и полиции в Ровненской области (фото)
В селе Верба Дубенского района Ровненской области мужчина, увидев группу оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки и полицейского, открыл по ним огонь из автомата.
Инцидент произошел накануне около 17 часов вечера, сообщили в полиции региона.
По информации правоохранителей, мужчина шел с велосипедом. Когда военнослужащие ТЦК направились к нему, чтобы проверить документы, тот выхватил автомат и открыл огонь. В результате стрельбы один военный и полицейский ранены, сам злоумышленник скрылся с места преступления.
Правоохранители установили личность стрелявшего, руководство полиции Ровенской области начало специальную полицейскую операцию.
По факту покушения на убивство начато уголовное производство.
Правоохранители также опубликовали фото подозреваемого. На вид ему 48 лет. Мужчина худощавого телосложения, ростом около 170 см. У него короткие волосы с проседью. В момент инцидента он был в камуфляжной форме.
В Ровненском областном ТЦК и СП уже отреагировали на случившееся, подтвердив факт нападения на военнослужащих. Там напомнили, что большинство в ТЦК и СП — военнослужащие, которые после травм или ранений, полученных во время боевых действий, не могут больше выполнять задачи на линии боевого столкновения.
"Отмечаем, что в соответствии с требованиями действующего законодательства нападающий будет привлечен к уголовной ответственности", — говорится в заявлении.
