Чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК і поліції в Рівненській області (фото)

У селі Верба Дубенського району Рівненської області чоловік, побачивши групу оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки і поліцейського, відкрив по них вогонь з автомата.

Інцидент стався напередодні близько 17-ї години вечора, повідомили в поліції регіону.

За інформацією правоохоронців, чоловік ішов із велосипедом. Коли військовослужбовці ТЦК попрямували до нього, щоб перевірити документи, той вихопив автомат і відкрив вогонь. Унаслідок стрілянини один військовий і поліцейський поранені, сам зловмисник утік із місця злочину.

Правоохоронці встановили особу стрільця, керівництво поліції Рівненської області розпочало спеціальну операцію.

Фото: Нацполиция

За фактом замаху на вбивство розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці також опублікували фото підозрюваного. На вигляд йому 48 років. Чоловік худорлявої статури, зростом близько 170 см. У нього коротке волосся з сивиною. У момент інциденту він був у камуфляжній формі.

Поліція опублікувала фото підозрюваного Фото: Нацполиция

У Рівненському обласному ТЦК і СП уже відреагували на те, що трапилося, підтвердивши факт нападу на військовослужбовців. Там нагадали, що більшість у ТЦК і СП — військовослужбовці, які після травм або поранень, отриманих під час бойових дій, не можуть більше виконувати завдання на лінії бойового зіткнення.

"Наголошуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства нападника буде притягнуто до кримінальної відповідальності", — ідеться в заяві.

Нагадаємо, у Львівській області троє невідомих скоїли напад на військовослужбовців роти охорони Яворівського РТЦК. Двох із трьох нападників було затримано, ще один перебуває в розшуку.

Також повідомлялося, що поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК з 2022 року.