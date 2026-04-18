Трое неизвестных во Львовской области совершили нападение на военных ТЦК: подробности (фото)

Во Львовской области трое неизвестных совершили нападение на военнослужащих роты охраны Яворовского РТЦК. Двое из трех нападавших были задержаны, еще один находится в розыске.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 17 апреля, около 22:20. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП в Facebook.

"В помещение Яворивского РТЦК и СП ворвались три человека, которые совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны. В результате решительных действий военнослужащих нападающие были остановлены", — говорится в сообщении.

Во Львовском ОТЦК и СП сообщили о нападении неизвестных

В ОТЦК Львовской области указывают, что на место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали двух участников нападения. Третий причастный к правонарушению скрылся с места происшествия и находится в розыске.

"Такие поступки не имеют двойных трактовок. Правовую оценку этому преступлению даст суд. Ведется досудебное расследование. Нападающие, несомненно, понесут ответственность согласно действующему законодательству", — объяснили свою позицию во Львовском ОТЦК относительно инцидента.

На момент публикации материала Национальная полиция Львовской области не сообщала о нападении со стороны неизвестных, а также о факте задержания лиц и квалификации преступления для подозреваемых.

