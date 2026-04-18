Троє невідомих на Львівщині скоїли напад на військових ТЦК: подробиці (фото)

У Львівській області троє невідомих скоїли напад на військовослужбовців роти охорони Яворівського РТЦК. Двох з трьох нападників було затримано, ще один перебуває в розшуку.

Наразі повідомляється, що інцидент стався в п'ятницю, 17 квітня, близько 22:20. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"У приміщення Яворівського РТЦК та СП увірвалося троє осіб, які здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони. Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено", — йдеться в повідомленні.

В Львівському ОТЦК та СП повідомили на напад невідомих

В ОТЦК Львівської області вказують, що на місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Третій причетний до правопорушення втік з місця події та перебуває в розшуку.

"Такі вчинки не мають подвійних трактувань. Правову оцінку цьому злочину надасть суд. Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність згідно чинного законодавства", — пояснили свою позицію в Львівському ОТЦК щодо інциденту.

На момент публікації матеріалу Національна поліція Львівської області не повідомляла про напад з боку невідомих, а також про факт затримання осіб і кваліфікацію злочину для підозрюваних.

Раніше Фокус повідомляв про сутичку між жінками та представниками ТЦК у Львові. Інцидент відбувся під час перевірки військового обліку та завершився доставленням чоловіка до військкомату.

Згодом стало відомо, що в Раді пропонують посилити правила для ТЦК. Законодавці пропонують запровадити обов'язкову ідентифікацію військовослужбовців, запровадивши нагрудні жетони з індивідуальними номерами.