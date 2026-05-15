Чуть не убил лесников: в Хмельницкой области ликвидировали стрелка, который застрелил полицейского

Спецназовцы преследовали мужчину, который после того, как открыл огонь по полицейским, убежал в лесополосу и продолжил "представлять смертельную угрозу для окружающих".

Председатель Нацполиции Иван Выговский рассказал, что, убегая, мужчина бросил гранату в сторону машины лесников. Обошлось без травм.

"Ему было уже безразлично, кого лишать жизни. В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права управления авто, превратилось в решение убивать", — сообщил Выговский и опубликовал несколько фото с места происшествия.

Фото: Нацполиция

Мужчину, который убил полицейского, ликвидировали

На поиски преступника были направлены спецназовцы полиции. Когда нападавший увидел бронеавтомобиль полицейских, он снова начал стрелять. Выговский отметил, что в ответ полицейские действовали профессионально — стрелок ликвидирован.

"Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей. Ежедневно полицейские выходят на службу, понимая, что к своим семьям они могут и не вернуться. Но мы продолжаем выполнять свою работу. И даже ценой собственной жизни", — написал Выговский.

По информации следствия, инцидент произошел во время сопровождения автомобиля, которым управлял мужчина без водительского удостоверения. Водитель остановился в селе Терловка, что в Хмельницкой области после чего забежал в свой дом и открыл огонь по полицейским.

Погиб капитан полиции Сергей Черный. Его напарник, старший лейтенант Владислав Сандецкий, открыл ответный огонь, однако получил ранения. Сейчас он находится в больнице.

На месте происшествия правоохранители обнаружили использованный магазин к автоматическому оружию и гильзы калибра 5,45 мм.

