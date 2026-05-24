Считал себя Иисусом Христом: стало известно, кто устроил стрельбу возле Белого дома

Стрелок, который имел проблемы с психическим здоровьем, открыл огонь из револьвера возле Белого дома в субботу вечером. Мужчина был обезврежен Секретной службой.

Мужчина, которого идентифицировали как 21-летнего Насира Беста из штата Мэриленд, открыл огонь из огнестрельного оружия по охране контрольно-пропускного пункта Белого дома. Он успел сделать несколько выстрелов, прежде чем был ликвидирован федеральными офицерами, пишет New York Post.

Сейчас мотив нападения неизвестен, но источники издания сообщили, что Бест был психически нестабильным человеком, хорошо известным Секретной службе тем, что постоянно слонялся возле Белого дома, нарушая таким образом судебный запрет, который обязывал держаться мужчину подальше от периметра резиденции президента.

Насир Бест Фото: из открытых источников

Беста, которого задержали сотрудники подразделения Секретной службы, ранее уже принудительно госпитализировали в Вашингтонский психиатрический институт за препятствование движению транспорта к Белому дому. Также мужчину арестовывали за незаконное проникновение в Белый дом. Он умудрился пройти пост контроля и начал произносить безумные заявления, когда его задержали полиция и агенты Секретной службы.

Відео дня

Бест утверждал, что он Иисус Христос, и что он хочет, чтобы его арестовали, — цитирует издание судебные протоколы инцидента.

В свою очередь журналисты CNN исследовали социальные сети мужчины и нашли сообщение, в котором, казалось, он угрожал насилием президенту Дональду Трампу. Также в другом посте Бест написал "Я на самом деле сын Божий".

Напомним, вечером 23 мая возле контрольно-пропускного пункта вблизи Белого дома в Вашингтоне неизвестный мужчина открыл огонь по офицерам Секретной службы США.

Также Фокус писал, что экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер, который ранее предсказал покушения на Трампа, заявил, что глава Белого дома будет руководить страной и во время третьего срока, что будет беспрецедентным случаем.