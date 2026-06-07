Стрельба на фестивале в Огайо: полиция США разыскивает причастных к атаке, — BBC

В городе Толедо штата Огайо на Среднем Западе США во время проведения фестиваля Old West End произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 12 человек получили огнестрельные ранения. Полиция сообщила, что большинство пострадавших доставили в больницы, при этом два человека находятся в критическом состоянии, а правоохранители продолжают поиски причастных к нападению.

В полицейском департаменте Толедо сообщили, что 10 человек находятся в стабильном состоянии, тогда как двое остаются в критическом состоянии. Об этом сообщает BBC. Заместитель начальника полиции Толедо заявил, что, похоже, два человека стреляли из оружия, и они, "вероятно, стреляли друг в друга".

Возраст пострадавших колеблется от 16 до 61 года. Мэр Толедо Вейд Капшукевич сообщил, что, как ожидается, все они выживут. Фестиваль Old West End описывает себя как "двухдневное мероприятие, отмечающее один из крупнейших исторических районов страны с живой музыкой, многочисленными продуктовыми рынками, пивным садом, экскурсиями по домам, шопингом и многими другими развлечениями".

Відео дня

Полиция говорит, что расследование сейчас охватывает район Делавер-авеню и Робинвуд-авеню. Карта на веб-сайте фестиваля показывает, что на этом перекрестке была музыкальная зона и столовая. На видео, опубликованных в Интернете, видно, как двух человек везут на носилках, а также несколько раненых лежат на травянистом участке возле палатки.

"Я глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в Толедо. Летние фестивали должны быть безопасными местами для семей, где они могут проводить время вместе, не боясь насилия. Мы молимся за всех, кто пострадал от инцидента на фестивале в Олд-Вест-Энди, и мы уверены, что правоохранительные органы найдут подозреваемых в этом бессмысленном преступлении", — заявил губернатор Огайо Майк ДеВайн в социальных сетях.

Напомним, что в конце мая возле Белого дома произошла стрельба с участием сотрудников Секретной службы США. Во время прямого включения журналистка одного из телеканалов эмоционально отреагировала на выстрелы, а видео быстро стало вирусным в соцсетях. Инцидент произошел недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа.

Ранее мы также информировали, что мужчину, который открыл стрельбу возле Белого дома, ликвидировали сотрудники Секретной службы США. Нападавшим оказался 27-летний Насира Бест из штата Индиана. По данным правоохранителей, он был вооружен и отказался выполнять требования силовиков.