Ізраїль попередив про новий замах Ірану на Трампа: що дізналась розвідка, — ЗМІ

Розвідка Ізраїлю отримала інформацію про підготовку замаху на президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, повідомили медіа. Трамп знає про це попередження і вже розповів про нього журналістам. Які деталі плану іранців відомі розвідці та джерелам журналістів?

Під час зустрічі з медіа в Анкарі, після саміту НАТО, американський президент прямо сказав, що знає про плани Ірану, ідеться у матеріалі The Wall Street Journal. При цьому зауважується, що такі дії Тегерану посилили б "ескалацію" між двома країнами.

Журналісти навели інформацію від названих джерел, які знали про контакти ізраїльської розвідки з США. З'ясувалось, що з'явився "новий план убивства": інших деталей немає. WSJ звернулось за коментарями до представників Ізраїлю та Ірану, але реакції не було. Втім, є відповідь Білого дому, у якій у тезах про замах посилаються на матеріал цього ж медіа.

Відео дня

У статті нагадали, що Іран давно планував убити Трампа. Причина такого ставлення — причетність американського президента до смерті очільника Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, який загинув 3 січня 2020 року внаслідок ракетного удару США по аеропорту. На той час главою Білого дому був Дональд Трамп, і тому на нього почали "полювання". Про такі плани можуть говорити, наприклад, плакати, які іранці підіймають під час поховання лідера Ірану Алі Хамнеї: надпис на плакатах — "We Will Kill Trump".

Війна в Ірані — плакати в Тегерані з погрозами Трампу, 9 липня Фото: Скриншот

Тим часом під час виступу в Анкарі Трамп натякнув, що знає про підготовку замаху, ідеться у матеріалі WSJ.

"Вони хочуть знищити лідера США — мене. Я в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці: я в кожному з їхніх списків. І поки що, мабуть, мені трохи пощастило", — сказав глава Білого дому.

Війна в Ірані — деталі

Раніше американські медіа писали про іранські замахи на життя американського президента. Зокрема, у березні 2026 року вийшов матеріал New York Post про "команди убивць", який засилались у США у 2024 році. Вказується, що було мінімум два такі змови, викриті правоохоронцями. У одній з них організатор завербував двох кілерів, які мали здійснити замах ще під час передвиборчої кампанії. Один з кілерів, Фархад Шакері, розповів, що у КВІР йому пообіцяли "велику суму грошей", якщо він влаштує убивство протягом семи днів. У США затримали кілерів — Карлайла Ріверу та Джонатан Лоудхолта. які погодились вчинити злочин за 100 тис. дол.: обох визнали винними й вони сидітимуть у в'язниці 15 років.

Зазначимо, інформація про підготовку замаху Ірану на Трампа з'явилась на тлі відновлення війни, яку США разом з Ізраїлем почали у лютому 2026 року. Після кількатижневих взаємних бомбардувань з'явилась угода про перемир'я та припинення вогню. Втім, 8-9 липня ескалація відновилась. Медіа повідомили, що Іран вдарив по кораблю, який проходив Ормузькою протокою. У відповідь Пентагон відновив повітряні атаки на іранські військові об'єкти, а Тегеран почав обстрілювати бази США та партнерів на Близькому Сході.

Нагадуємо, 9 липня, після саміту НАТО, Дональд Трамп виступив з промовою, у якій підтримав дії України на війні з РФ.