США завдали удару по мосту в Ірані, який з'єднує країну з РФ та Китаєм

США вже другий день бомблять Іран і тепер завдали удару по стратегічному залізничному мосту, що з'єднує Іран з Китаєм і Росією.

Крилаті ракети влучили в міст Огтай-Хан у провінції Голестан — ключову ділянку залізничного коридору Китай-Туркменістан-Іран, повідомляє інформаційне агентство Anadolu Ajansı з посиланням на іранські джерела.

Повідомлення про удар з’явилися після того, як Іран призупинив пасажирське залізничне сполучення між Тегераном і північно-східним містом Мешхед після того, що місцеві жителі назвали "американо-ізраїльською атакою на ділянку залізниці".

Стверджується, що це міст Огтай-Хан після удару США Фото: Соцсети

Іранська державна залізнична компанія повідомила, що на місце події направлено ремонтні бригади і що пасажирів, які застрягли, доставлять до Мешхеда автомобільним транспортом.

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Пізніше стало відомо, що міст зазнав значних пошкоджень або взагалі був зруйнований, і в Тегерані його назвали "стратегічно важливим пунктом" на залізничному коридорі, що з’єднує Китай, Туркменістан та Іран.

Центральне командування збройних сил США заявило, що американські війська завдали додаткових ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Тегерана загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці.

Лише 17 червня Іран і США за посередництва Пакистану досягли рамкової угоди, спрямованої на припинення військового конфлікту та створення умов для укладення міцної мирної угоди. Але вже 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що угода "завершена", фактично спровокувавши новий виток військової конфронтації.

Коли Трамп перебував на саміті НАТО в Анкарі, він заявив у середу, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "втратив чинність" після серії іранських ударів по всьому регіону.

"Мати з ними справу — марна трата часу", — прокоментував американський президент.

Трамп розкритикував Іран та іранців.

"На мій погляд, усе скінчено. Я не хочу мати з ними справи. Вони — покидьки. Вони — хворі люди. Ними керують хворі люди", — сказав президент США.

У відповідь на атаки США Іран запустив балістичні ракети, атакувавши Кувейт і Бахрейн, а також інші країни Близького Сходу.

Нагадаємо, ввечері 8 липня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про серію ударів по іранських об’єктах поблизу Ормузької протоки. Цей обстріл став відповіддю на іранські удари по танкерам, що проходили через протоку.