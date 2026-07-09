США атаковали мост в Иране, который связывает страну с РФ и Китаем

США второй день бомбят Иран и теперь нанесли удар по стратегическому железнодорожному мосту, соединяющему Иран с Китаем и Россией.

Крылатые ракеты ударили по мосту Огтай-Хан в провинции Голестан, ключевому участку железнодорожного коридора Китай-Туркменистан-Иран, сообщает информационное агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на иранские источники.

Сообщения об ударе появились после того, как Иран приостановил пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и северо-восточным городом Мешхед после того, что местные жители назвали "американо-израильской атакой на участок железной дороги".

Утверждается, что это мост Огтай-Хан после удара США Фото: Соцсети

Иранская государственная железнодорожная компания сообщила, что на место происшествия направлены ремонтные бригады и что застрявших пассажиров доставят в Мешхед автомобильным транспортом.

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Позже стало известно, что мост был сильно поврежден, или вовсе уничтожен и в Тегеране назвали его "стратегически важным пунктом" на железнодорожном коридоре, соединяющем Китай, Туркменистан и Иран.

Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские войска нанесли дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Только 17 июня Иран и США достигли при посредничестве Пакистана рамочного соглашения, направленного на прекращение военного конфликта и создание условий для достижения прочного мирного соглашения. Но уже 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что сделка "закончена", фактически спровоцировав новый виток военной конфронтации.

Когда Трамп был на саммите НАТО в Анкаре, то он заявил в среду, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "истек" после серии иранских ударов по всему региону.

"Иметь с ними дело — пустая трата времени", — прокомментировал американский президент.

Трамп раскритиковал Иран и иранцев.

"На мой взгляд, все кончено. Я не хочу иметь с ними дело. Они отбросы. Они больные люди. Ими руководят больные люди", — сказал президент США.

В ответ на атаки США, Иран запустил баллистические ракеты, атаковав Кувейт и Бахрейн. А также прочие страны Ближнего Востока.

Напомним, вечером 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о серии ударов по иранским объектам вблизи Ормузского пролива. Этот обстрел стал ответом на иранские удары по танкерам, проходившим через пролив.