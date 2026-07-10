Израиль предупредил о новом покушении Ирана на Трампа: что выяснила разведка, — СМИ

Разведка Израиля получила информацию о подготовке покушения на президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, сообщили СМИ. Трамп знает об этом предупреждении и уже рассказал о нём журналистам. Какие детали плана иранцев известны разведке и источникам журналистов?

Во время встречи с представителями СМИ в Анкаре после саммита НАТО американский президент прямо заявил, что знает о планах Ирана, говорится в материале The Wall Street Journal. При этом отмечается, что такие действия Тегерана усугубили бы "эскалацию" между двумя странами.

Журналисты привели информацию из указанных источников, которые знали о контактах израильской разведки с США. Выяснилось, что появился "новый план убийства": других подробностей нет. WSJ обратилось за комментариями к представителям Израиля и Ирана, но реакции не последовало. Впрочем, есть ответ Белого дома, в котором в тезисах о покушении ссылаются на материал этого же СМИ.

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В статье напомнили, что Иран давно планировал убить Трампа. Причина такого отношения — причастность американского президента к гибели главы Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который погиб 3 января 2020 года в результате ракетного удара США по аэропорту. В то время главой Белого дома был Дональд Трамп, и поэтому на него начали "охоту". О таких планах могут свидетельствовать, например, плакаты, которые иранцы поднимают во время похорон лидера Ирана Али Хаменеи: надпись на плакатах — "We Will Kill Trump".

Война в Иране — плакаты в Тегеране с угрозами в адрес Трампа, 9 июля Фото: Скриншот

Между тем, во время выступления в Анкаре Трамп намекнул, что знает о подготовке покушения, говорится в материале WSJ.

"Они хотят уничтожить лидера США — меня. Я в каждом списке. Я видел сегодня утром: я в каждом из их списков. И пока, пожалуй, мне немного повезло", — сказал глава Белого дома.

Война в Иране — подробности

Ранее американские СМИ писали об иранских покушениях на жизнь американского президента. В частности, в марте 2026 года в New York Post вышел материал о "командах убийц", которые были засланы в США в 2024 году. Указывается, что было как минимум два таких заговора, раскрытых правоохранительными органами. В одном из них организатор завербовал двух киллеров, которые должны были совершить покушение ещё во время предвыборной кампании. Один из киллеров, Фархад Шакери, рассказал, что в КВИР ему пообещали "большую сумму денег", если он устроит убийство в течение семи дней. В США задержали киллеров — Карлайла Риверу и Джонатана Лоудхолта, которые согласились совершить преступление за 100 тыс. долл.: обоих признали виновными, и они будут отбывать наказание в тюрьме в течение 15 лет.

Отметим, что информация о подготовке Ираном покушения на Трампа появилась на фоне возобновления войны, которую США совместно с Израилем начали в феврале 2026 года. После нескольких недель взаимных бомбардировок достигли соглашения о перемирии и прекращении огня. Однако 8-9 июля эскалация возобновилась. СМИ сообщили, что Иран нанес удар по кораблю, проходившему через Ормузский пролив. В ответ Пентагон возобновил воздушные атаки на иранские военные объекты, а Тегеран начал обстреливать базы США и их партнеров на Ближнем Востоке.

Напоминаем, что 9 июля, после саммита НАТО, Дональд Трамп выступил с речью, в которой поддержал действия Украины в войне с РФ.