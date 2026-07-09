Трамп неожиданно встал на сторону Украины: FT сообщило о возможном переломе и усилении поддержки

Президент США Дональд Трамп после саммита НАТО неожиданно изменил риторику в отношении Украины и рассматривает возможность усиления военной поддержки Киева. Одним из первых шагов может стать предоставление Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники и участников саммита.

По словам европейских чиновников, новый тон Трампа стал неожиданностью для союзников по НАТО, которые усмотрели в этом возможное изменение подхода США к поддержке Украины. В Вашингтоне также рассматривают дополнительные меры, которые могут помочь ВСУ добиться прорыва на поле боя.

По данным FT, последние успехи Украины на фронте произвели сильное впечатление на американского президента. Собеседники издания говорят, что Трампа проинформировали о том, что Украина перехватывает инициативу в войне, а Россия оказалась под давлением из-за преимущества Украины в сфере средне- и дальнобойных беспилотников.

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Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп вспомнил их спор в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

"Мне кажется, у нас сложились очень хорошие отношения", — сказал он Зеленскому.

Кроме того, президент США заявил, что у Украины "большое будущее".

По словам Трампа, он планировал поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и считает, что позиция России по поводу завершения войны "вероятно, становится немного лучше". Он также сказал Зеленскому, что на Путина оказывается значительное давление и тот "не в восторге от происходящего".

Одним из конкретных решений, которые обсуждаются, является предоставление Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. Европейские чиновники, с которыми пообщалось FT, выразили осторожный оптимизм и надеются, что новая риторика Трампа будет означать более длительную поддержку Украины и усиление давления на Россию.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине лицензии на производство ракет Patriot.

"Фокус" также выяснил, сколько времени может потребоваться Украине для запуска такого производства.