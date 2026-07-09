Трамп несподівано став на бік України: FT повідомило про можливий перелом та посилення підтримки

Президент США Дональд Трамп після саміту НАТО несподівано змінив риторику щодо України та розглядає посилення військової підтримки Києва. Одним із перших кроків може стати надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела та учасників саміту.

За словами європейських посадовців, новий тон Трампа став несподіванкою для союзників по НАТО, які побачили в ньому можливу зміну підходу США до підтримки України. У Вашингтоні також розглядають додаткові кроки, які можуть допомогти ЗСУ досягти прориву на полі бою.

За даними FT, останні успіхи України на фронті справили сильне враження на американського президента. Співрозмовники видання кажуть, що Трампа поінформували про те, що Україна перехоплює ініціативу у війні, а Росія опинилася під тиском через перевагу України у сфері середніх і далекобійних безпілотників.

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Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп згадав їхню суперечку в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

"Мені здається, у нас склалися дуже хороші відносини", — сказав він Зеленському.

Також президент США заявив, що Україна має "велике майбутнє".

За словами Трампа, він планував поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним і вважає, що російська позиція щодо завершення війни "ймовірно, стає трохи кращою". Він також сказав Зеленському, що на Путіна чиниться значний тиск і той "не в захваті від того, що відбувається".

Одним із конкретних рішень, які обговорюються, є надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Європейські чиновники, з якими поспілкувалося FT, висловили обережний оптимізм і сподіваються, що нова риторика Трампа означатиме тривалішу підтримку України та посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Фокус також з'ясував, скільки часу може знадобитися Україні для запуску такого виробництва.