В фургоне с продуктами: как Трампа тайно эвакуировали из Турции из-за угроз Ирана, — WP

Президент США Дональд Трамп покинул Турцию после саммита НАТО не по обычному проколу. Для его вывоза из страны спецслужбы организовали секретную операцию из-за угроз со стороны Ирана.

В рамках этой секретной операции Трамп тайно вылетел из Турции на другом военном самолете, в то время как официальный Вашингтон заявил, что он находился на борту Air Force One. Об этом не знали ни журналисты, ни некоторые сотрудники Белого дома, сообщает издание Washington Post.

Журналисты ознакомились с документами об операции и пообщались с чиновниками, которые раскрыли её подробности. Трамп сообщал, что полетит обратно на своём "старом Air Force One" вместо нового Boeing 747-8, который глава Белого дома получил в подарок от Катара. На глазах у телекамер политик сел в Air Force One, однако вскоре его пересадили на C-32A Военно-воздушных сил США.

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Как выяснилось, президента США тайно перевезли, воспользовавшись фургончиком с продуктами. Обычно он используется для погрузки еды и других припасов перед полетом. Эти действия были "приманкой" для СМИ и некоторых сотрудников Белого дома, сообщил источник, знакомый с подробностями операции.

"Реальная угроза": почему Трампа пришлось тайно вывозить из Турции

Трамп вылетел в Анкару на саммит НАТО, где встретился с мировыми лидерами. Операция состоялась на следующую ночь после того, как американские войска возобновили удары по Ирану по указанию Трампа после срыва переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны.

Турция, ключевой союзник США и член военного альянса НАТО, граничит с Ираном. Поэтому американские спецслужбы были "глубоко обеспокоены" вопросом безопасности президента во время этой поездки.

Кроме того, причиной, побудившей спецслужбы организовать такую миссию, стала "реальная угроза" жизни президента. В прошлом месяце американская разведка предупреждала о конкретной угрозе нападения на президента или его самолет, что привело к принятию дополнительных мер предосторожности.

Напомним, ранее издание The New York Post сообщало о том, как на территории гольф-клуба Трампа задержали вооруженного до зубов мужчину.

Кроме того, издание Radar Online сообщало, что Иран открыто пригрозил убить Меланию Трамп и её сына Беррона.