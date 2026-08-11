У фургоні з продуктами: як Трампа таємно евакуювали з Туреччини через погрози Ірану, — WP

Президент США Дональд Трамп покидав Туреччину після саміту НАТО не за стандартними проколами. Для його вивезення з країни спецслужби організували таємну операцію через погрози Ірану.

В межах цієї таємної операції Трамп таємно вилетів з Туреччини на іншому військовому літаку, тоді як офіційний Вашингтон заявив, що він перебував на борту Air Force One. Про це не знали ані журналісти, ані деякі співробітники Білого дому, розповідає видання Washington Post.

Журналісти ознайомилися з документами про операцію та поспілкувалися з чиновниками, які розкрили її подробиці. Трамп повідомляв, що полетить назад на своєму "старому Air Force One" замість свого нового Boeing 747-8, який глава Білого дому отримав у подарунок від Катару. На очах телекамер політик сів у Air Force One, проте невдовзі його перевезли на C-32A Військово-повітряних сил США.

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Як з'ясувалося президента США таємно перевезли, скориставшись фургончиком з продуктами. Зазвичай він використовується для завантаження їжі та інших припасів перед польотом. Ці дії були "приманкою" для ЗМІ та деяких співробітників Білого дому, повідомило джерело, знайоме з подробицями операції.

"Реальна загроза":чому Трампа були змушені таємно вивозити з Туреччини

Трамп полетів до Анкари на саміт НАТО, де зустрівся зі світовими лідерами. Операція відбулася наступної ночі після того, як американські війська відновили удари по Ірану за вказівкою Трампа після зриву переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення війни.

Туреччина, ключовий союзник США та член військового альянсу НАТО, має спільний кордон з Іраном. Тож американські спецслужби були "глибоко занепокоєні" питанням безпеки президента під час цієї поїздки.

Крім того, причиною, яка спонукала спецслужби організувати таку місію, була "реальна загроза" життю президента. Минулого місяця американська розвідка попереджала про конкретну загрозу нападу на президента або його літак, що призвело до вжиття додаткових запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше видання The New York Post розповідало, як на території гольфу-клубу Трампа спіймали важкоозброєного чоловіка.

Також видання Radar Online повідомляло, що Іран відкрито пригрозив убивством Меланії Трамп та її сина Беррона.