Ракети замість охорони: чому Трампа під час гольфу захищав ЗРК Avenger (фото, відео)

Під час гри Дональда Трампа в гольф у Нью-Джерсі його охороняла мобільна система протиповітряної оборони Avenger. Її помітили на території гольф-клубу Trump National Golf Club у Бедмінстері.

Про це повідомило видання The War Zone (TWZ).

Білий дім у понеділок підтвердив справжність фотографій, на яких видно систему Avenger під час перебування Трампа на фінальному раунді турніру LIV Golf Bedminster.

На одному зі знімків Трамп грає з ключкою, а позаду нього за дротом видно Avenger. На іншому фото також зафіксована ця система. Відео з гольф-клубу показує Avenger разом із радаром протиповітряної оборони AN/MPQ-64 Sentinel.

Avenger — це мобільна система малої дальності на базі Humvee, озброєна ракетами Stinger. Її модернізували для боротьби з безпілотниками. За даними NORAD, коли такі системи залучають до охорони президента США, ними керує 263-тє командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США.

Відео дня

Система Avenger Фото: Х / POPULAR FRONT

Під час перебування Трампа в Бедмінстері два літаки загальної авіації порушили тимчасово обмежений повітряний простір над територією. Літаки NORAD перехопили їх і безпечно вивели із забороненої зони.

1 серпня Білий дім також опублікував відео, на якому Трамп спілкується з військовими в Бедмінстері. На задньому плані була система Avenger.

Система Avenger і Дональд Трамп Фото: Х / POPULAR FRONT

"Я не хвилююся через ракети й дрони", — пожартував Трамп. Полковник у відповідь сказав: "Ми все прикрили".

.@POTUS visits with our great military armed forces in NJ 🇺🇸 pic.twitter.com/ee5jqRLfTW — Margo Martin (@MargoMartin47) August 1, 2026

Посилені заходи безпеки пов’язані, зокрема, із загрозами для Трампа. Раніше були спроби замаху на нього під час гольфу та інших заходів. Після початку операції проти Ірану занепокоєння щодо можливої помсти Трампу з боку Ірану зросло.

Trump appeared to be golfing alongside surface-to-air missile defense systems over the weekend in Bedminster pic.twitter.com/B2I2IIAnSb — MeidasTouch (@MeidasTouch) August 10, 2026

Системи Avenger використовують не лише для охорони Трампа. Біля Білого дому також відома встановлена на даху ракетна установка Avenger, призначена для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше Трампа таємно вивезли з Туреччини після саміту НАТО через загрозу з боку Ірану. Спочатку президент сів на Air Force One, але потім його непомітно перевезли на військовий літак C-32A.

За даними The Washington Post, для цього використали фургон, який зазвичай перевозить продукти та припаси. Таким чином спецслужби намагалися ввести в оману журналістів і частину співробітників Білого дому.

Раніше на території гольф-клубу Дональда Трампа в Каліфорнії затримали 38-річного чоловіка зі зброєю. Він фотографував територію та стежив за заходами безпеки перед запланованим візитом президента США.

Під час обшуку в нього знайшли магазин на 16 набоїв, а в автомобілі — заряджений пістолет. У будинку чоловіка також виявили гвинтівку, пістолет, бронежилет, велику кількість набоїв та інше спорядження.