Трамп вибухнув погрозами Європі через зближення з Канадою: що обіцяє

Глава Білого дому Дональд Трамп відреагував на дедалі очевидніші наміри Канади налагодити тісніші стосунки з Євросоюзом.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні працює над зміцненням зв'язків з ЄС після низки погроз з боку США та погіршення відносин між двома країнами. Минулого тижня він заявив, що прагне створити "унікальний союз" із Брюсселем, а вчора у своєму зверненні "Про стан Союзу" голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір "відкрити двері" для Канади, що передбачає тіснішу співпрацю в низці ключових сфер. Дізнавшись про це, Трамп одразу ж виступив із погрозами, повідомляє BBC.

"Якщо вони це зроблять — якщо я вважатиму це хоча б якоюсь мірою ворожим кроком, — я запроваджу дуже серйозні мита або припиню торгівлю з Європою за багатьма позиціями. Тож, якщо вони це зроблять… якщо Європа піде на це зі злим умислом… якщо з добрими намірами — це нормально. Але якщо намір буде ворожим, ми запровадимо проти Європи дуже високі мита", — заявив він під час короткого брифінгу.

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Крім того, Трамп назвав "смішною" перспективу отримання Канадою статусу асоційованого члена ЄС:

"Послухайте, що стосується Канади — вона була жахливим торговельним партнером".

Конфлікт між США та Канадою набирає обертів

Дональд Трамп неодноразово заявляв про своє бажання зробити Канаду 51-м американським штатом, чим глибоко зачепив почуття багатьох канадців.

Буквально днями президент США опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social карту Північної Америки, на якій Канада та Гренландія (територія, що належить Данії — країні ЄС) були зображені під прапором США.

Трамп націлився на Канаду Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Крім того, наприкінці минулого місяця зірвалися торговельні переговори між США та Канадою. Інтенсивний діалог тривав з липня, однак в останній момент він зайшов у глухий кут. Сторони звинуватили одна одну у зриві попередніх домовленостей.

Карні заявив, що "внесені США в останній момент зміни до умов угоди були несправедливими, економічно необґрунтованими та ставили під сумнів надійність будь-якої угоди".

Натомість торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що Канада "відмовилася затвердити" узгоджені умови, незважаючи на те, що "США запропонували Канаді найвигідніші умови серед усіх великих експортерів на наш ринок".

Після цього США запровадили мита на продукцію ключових галузей канадської економіки, зокрема на сталь, алюміній та пиломатеріали, а також встановили додатковий 50-відсотковий збір на канадські товари загальною вартістю близько 28 млрд канадських доларів.

У відповідь Оттава ввела мита у розмірі до 50 % на американські товари на ту саму суму — 28 млрд канадських доларів, — які охоплюють широкий спектр продукції: від сталі та меблів до бавовняних футболок.

Нагадаємо, раніше Трамп перейменував озеро Онтаріо в Канаді на озеро Америка.

Також повідомлялося, що Канада веде переговори щодо участі в кредиті ЄС для України на суму 90 млрд євро.