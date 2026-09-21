Трамп анонсировал масштабную сделку с Беларусью: дешевле, чем в Канаде

На фоне торговой войны с Канадой президент США Дональд Трамп нашел новых поставщиков калийных удобрений на постсоветских просторах.

Белый дом сейчас работает над "масштабной сделкой" по закупке калийных удобрений у Беларуси. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты работают над заключением масштабной сделки по закупке калийных удобрений в Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и скотоводов", — говорится в сообщении.

В свою очередь Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заявил, что большие объемы продукции поставить в США невозможно, поскольку все удобрения на этот год уже законтрактованы, пишет "Наша Нива". Он подчеркнул, что даже при желании выйти на другие западные рынки свободных объемов продукции якобы нет.

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Однако, считают аналитики, скорее всего, единственным препятствием для крупных поставок белорусских калийных удобрений в США является все-таки отказ стран Евросоюза, несмотря на давление со стороны американцев, открыть возможность для их транзита через порты стран Балтии.

Вероятно, именно этот вопрос был центральным в переговорах Коула с руководством Литвы и Латвии уже после визита в Минск.

США и Беларусь: лед тронулся

Начиная с осени 2025 года Минск и Вашингтон демонстрируют существенное потепление в отношениях. В результате переговоров между двумя странами Беларусь начала отпускать политических заключенных, а США — постепенно снимать санкции.

В сентябре США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". В марте 2026-го Вашингтон аналогично поступил с "Белорусской калийной компанией" и "Беларуськалием", которые производят калийные удобрения. Это произошло после того, как Минск освободил 250 человек, сидевших по "экстремистским" и политическим статьям, после после визита американской делегации и переговоров со спецпосланником США Джоном Коулом.

В сентябре еще с двух предприятий пообещали снять американские санкции: завода по производству лакокрасочных изделий "Лакокраска" и государственного лесопромышленного концерна "Беллесбумпром". Это "обошлось" Лукашенко в 25освобожденных заключенных.

На конец августа 2026 года, по данным правозащитного центра "Вясна", в местах лишения свободы в Беларуси находились 889 политических заключенных.

Тем временем отношения с Канадой у Трампа становятся все хуже. Узнав о шагах Оттавы по сближению с Евросоюзом, глава Белого дома назвал это "смехотворным", заявив, что Канада — "ужасный торговый партнер".

Напомним, США готовы разморозить белорусские активы.

Также сообщалось, что Лукашенко раскрыл подробности споров с Путиным.