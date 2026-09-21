Трамп анонсував масштабну угоду з Білоруссю: дешевше, ніж у Канаді

На тлі торговельної війни з Канадою президент США Дональд Трамп знайшов нових постачальників калійних добрив на пострадянських теренах.

Білий дім зараз працює над "масштабною угодою" щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Про це Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Сполучені Штати працюють над укладенням масштабної угоди щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, що є дуже гарною новиною для наших фермерів і скотарів", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що постачити великі обсяги продукції до США неможливо, оскільки всі добрива на цей рік уже законтрактовані, пише "Наша Ніва". Він наголосив, що навіть за бажання вийти на інші західні ринки вільних обсягів продукції нібито немає.

Видео дня

Однак, на думку аналітиків, найімовірніше, єдиною перешкодою для великих поставок білоруських калійних добрив до США є все-таки відмова країн Євросоюзу, попри тиск з боку американців, надати можливість їхнього транзиту через порти країн Балтії.

Можливо, саме це питання було головним у переговорах Коула з керівництвом Литви та Латвії вже після візиту до Мінська.

США та Білорусь: лід зрушився

Починаючи з осені 2025 року Мінськ і Вашингтон демонструють істотне потепління у відносинах. У результаті переговорів між двома країнами Білорусь почала звільняти політичних в’язнів, а США — поступово скасовувати санкції.

У вересні США скасували санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа". У березні 2026 року Вашингтон аналогічно вчинив із "Білоруською калійною компанією" та "Білоруськалієм", які виробляють калійні добрива. Це сталося після того, як Мінськ звільнив 250 осіб, засуджених за "екстремістськими" та політичними статтями, після візиту американської делегації та переговорів зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом.

У вересні ще двом підприємствам пообіцяли скасувати американські санкції: заводу з виробництва лакофарбових виробів "Лакокраска" та державному лісопромисловому концерну "Беллесбумпром". Це "обійшлося" Лукашенку у 25 звільнених ув’язнених.

Станом на кінець серпня 2026 року, за даними правозахисного центру "Вясна", у місцях позбавлення волі в Білорусі перебували 889 політичних в’язнів.

Тим часом відносини Трампа з Канадою дедалі погіршуються. Дізнавшись про кроки Оттави щодо зближення з Євросоюзом, глава Білого дому назвав це "смішним", заявивши, що Канада — "жахливий торговельний партнер".

Нагадаємо, що США готові розморозити білоруські активи.

Також повідомлялося, що Лукашенко розкрив подробиці суперечок із Путіним.