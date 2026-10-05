Білорусь відправила до США першу партію добрив після пом'якшення санкцій, — FT

У березні 2026 року Вашингтон скасував санкції щодо "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалія", які виробляють калійні добрива. Минулого місяця президент США Дональд Трамп заявив, що США відтепер купуватимуть добрива в Білорусі, а не в Канаді.

Через півроку після скасування санкцій щодо цих підприємств перша за останні чотири роки партія добрив вирушила до США, повідомляє Financial Times.

За даними цінового агентства Argus, 15 вересня "Білоруська калійна компанія" відвантажила 30 000 тонн гранульованого хлористого калію (MOP) на судно, зареєстроване на Маршаллових островах, у російському порту Бронка (Санкт-Петербург).

Згідно з даними системи відстеження суден товарно-сировинної платформи Kpler, розвантаження судна в порту Нового Орлеана (штат Луїзіана) заплановано на 14 жовтня.

У період з 2017 по 2021 рік із Білорусі до США щорічно експортувалося в середньому 635 000 тонн калійних добрив. Однак після жорсткого придушення протестів проти режиму Олександра Лукашенка у 2020 році США ввели санкції проти калійної промисловості республіки.

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Послаблення санкцій США проти Білорусі: що відомо

Послаблення санкцій розпочалося в грудні минулого року: Вашингтон пішов на це в обмін на звільнення політичних в’язнів.

Після того, як Трамп оголосив про "мінеральну" угоду з Білоруссю, Лукашенко відповів, що не зможе задовольнити запит США на добрива в повному обсязі.

Однак оглядачі дійшли висновку, що справа була не в нестачі продукції, а в перекритті країнами Балтії транзитного шляху. Санкції ЄС забороняють Білорусі використовувати литовський порт Клайпеда — найкоротший шлях до моря, — через що доводиться відправляти вантажі дорожчим і довшим маршрутом через Росію.

Доступність добрив на світовому ринку суттєво знизилася через конфлікт на Близькому Сході, який практично заблокував Ормузьку протоку.

Крім того, США переорієнтувалися на Білорусь на тлі торговельної війни з Канадою, що була основним постачальником добрив до США.

У свою чергу, аналітики скептично оцінюють здатність Білорусі в найближчому майбутньому істотно збільшити експорт до США або конкурувати з канадськими цінами.

"Головна причина укладення Трампом великої угоди щодо калійних добрив — бажання заспокоїти свій електорат напередодні проміжних виборів, а також задобрити білоруську сторону, — вважає Балаж Ярабік, партнер аналітичної компанії R Politik.

Нагадаємо, Лукашенко розповів подробиці суперечок із Путіним.

Також повідомлялося, що США готові розморозити білоруські активи.