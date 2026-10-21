Переговоры в Абу-Даби и саммит в Китае: в Кремле заявили о приближении конца войны

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. Речь идет не о встрече на высшем уровне, а о переговорах экспертов, которые соберутся в Абу-Даби. Какими будут следующие шаги РФ после переговоров в Санкт-Петербурге и приблизился ли конец войны РФ против Украины?

Заявление представителя Кремля появилось 21 октября около 16:40, через час после завершения беседы Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Запись комментариев для российских СМИ опубликовал пропагандист Павел Зарубин в Telegram-канале. По словам Ушкалова, в ходе переговоров по Украине затронули вопрос европейских предложений о мире и вопрос о дизельном топливе, которое США рассчитывают получить от РФ. Кроме того, чиновник сообщил о саммите в Китае, на котором должны встретиться Путин и Си Цзиньпин: надеются, что там будет и Дональд Трамп, и по этой теме также ведутся переговоры.

Помощник Путина сообщил, что встреча в Санкт-Петербурге стала уже девятым контактом между переговорщиками из США и РФ. Далее он заявил, что предыдущий раунд "мирных переговоров" якобы сорвала Украина, поскольку атаковала россиян во время выборов в Госдуму 18-20 сентября. Путин и Уиткофф, среди прочего, говорили о "создании системы безопасности для РФ и Украины после завершения войны", и основные предложения вскоре получит Трамп. Российские СМИ поинтересовались у Ушакова, есть ли надежда на завершение войны РФ против Украины. В ответ представитель Путина сказал, что война может закончиться.

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"Я не знаю, насколько мы приближаемся [к завершению войны], но, кажется, война подходит к концу", — привели слова Ушакова российские СМИ.

Ушаков также отреагировал на предложения Европы о мире, которые РФ получила после встречи в Осло 20 октября. По мнению чиновника, Кремль не считает эти предложения полностью "неадекватными", но отметил "более серьезный подход к решению вопроса". Еще одна тема касалась соглашения по дизельному топливу между США и РФ: чиновник заверил, что договоренности "соответствуют российским интересам, диверсифицируют спрос и предложение на мировом рынке".

Переговоры по Украине — встречи Уиткоффа 20–21 октября

Отметим, что 20 октября в Осло специальный представитель США Стив Виткофф встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Финляндии и Норвегии, которые представляли позицию Евросоюза. По итогам встречи Зеленский заявил, что речь шла о предоставлении Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 Договора НАТО. 21 октября Уиткофф встретился с российским диктатором Путиным в Санкт-Петербурге. Беседа длилась три часа, а перед её началом Уиткофф назвал Россию "очень гуманной" страной и поблагодарил за возвращение в США американского гражданина.

Напоминаем, что анонимный чиновник рассказал СМИ, как проходят переговоры между США и Украиной и оказывается ли давление на украинцев с целью сдачи Донбасса.